Дедух – о 3:1 с ЛНЗ: С каждым это может произойти

Вчера прошел матч "Левый берег" – "ЛНЗ". Капитан "Левого берега" Руслан Дедух оформил дубль в ворота "ЛНЗ" и забил в собственные. В общем матч завершился победой "аистов" со счетом 3:1. Полузащитник Руслан Дедух прокомментировал победу.

Да, момент с моим автоголом произошел уже на 6-й минуте поединка. Там был рикошет, по моему мнению, от соперника, мяч мне попал в голову и залетел в наши ворота. Все произошло настолько быстро, что я не успел увернуться от мяча.

Это первый автогол для тебя в карьере?

Да, однако, ничего страшного не произошло. С каждым это может произойти.

Когда вы поверили, что ход матча можете перевернуть?

Проигрывая, мы понимали, что необходимо обязательно сравнять счет. Хорошо, что мы смогли забить ответный мяч еще до перерыва. А потом все уже пошло дальше, и мы еще забивали.

Когда ты забивал второй гол в матче, ты крикнул партнеру, чтобы он пропустил мяч?

Да, так и было. Он услышал, и я смог пробить с хорошей дистанции.

Это лучший матч "Левого Берега" в этом сезоне?

У нас впереди поединок в Полтаве, против "Ворсклы" и все мы хотим, чтобы лучший матч мы провели именно там.

В раздевалке "Левого Берега" было много эмоций после финального свистка. Кто из руководителей клуба заходил в раздевалку команды?

Все заходили. Эмоции очень хорошие у нас сейчас.