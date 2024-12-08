Колос - Оболонь: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Первая половина чемпионата Украины почти завершается. Сегодня "Колос" примет у себя дома "Оболонь". Команды в турнирной таблице расположились не так далеко друг от друга, однако их результаты несколько разные.

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"Пивовары" продолжают свою борьбу за выживание, а команда из Ковалевки начала наконец-то набирать баллы после ряда скандалов внутри команды.

Матч состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало – в 15:030. Прямую трансляцию можно просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.

"Колос" - "Оболонь", 16-й тур

8 декабря, Ковалевка, стадион "Колос", 15:30

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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