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Колос - Оболонь: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Колос
Первая половина чемпионата Украины почти завершается. Сегодня "Колос" примет у себя дома "Оболонь". Команды в турнирной таблице расположились не так далеко друг от друга, однако их результаты несколько разные.
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"Пивовары" продолжают свою борьбу за выживание, а команда из Ковалевки начала наконец-то набирать баллы после ряда скандалов внутри команды.
Матч состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало – в 15:030. Прямую трансляцию можно просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.
"Колос" - "Оболонь", 16-й тур
8 декабря, Ковалевка, стадион "Колос", 15:30
Если у вас нет возможности смотреть видео эфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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