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Колос - Оболонь: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос - Оболонь: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

Первая половина чемпионата Украины почти завершается. Сегодня "Колос" примет у себя дома "Оболонь". Команды в турнирной таблице расположились не так далеко друг от друга, однако их результаты несколько разные.

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"Пивовары" продолжают свою борьбу за выживание, а команда из Ковалевки начала наконец-то набирать баллы после ряда скандалов внутри команды.

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Матч состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало – в 15:030. Прямую трансляцию можно просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.

"Колос" - "Оболонь", 16-й тур

8 декабря, Ковалевка, стадион "Колос", 15:30

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Если у вас нет возможности смотреть видео эфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Оболонь (Киев) Колос (Ковалевка)
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