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Полесье – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Полісся
UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Украины между житомирским "Полесьем" и львовским "Рухом".
"Це ж було вже". Да, действительно, всего несколько дней назад команды встретились во Львове в рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ и разошлись миром, была зафиксирована ничья 1:1. Теперь же "ответный" поединок, в Житомире. Будет ли на этот раз победитель? Или же "Полесье" и "Рух" снова не выявят сильнейшего? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 9 декабря – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Владимир Зуев
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