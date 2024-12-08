Полесье – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Украины между житомирским "Полесьем" и львовским "Рухом".

"Це ж було вже". Да, действительно, всего несколько дней назад команды встретились во Львове в рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ и разошлись миром, была зафиксирована ничья 1:1. Теперь же "ответный" поединок, в Житомире. Будет ли на этот раз победитель? Или же "Полесье" и "Рух" снова не выявят сильнейшего? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 9 декабря – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев