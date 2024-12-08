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Полесье – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Полесье – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

Полісся

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Украины между житомирским "Полесьем" и львовским "Рухом".

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"Це ж було вже". Да, действительно, всего несколько дней назад команды встретились во Львове в рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ и разошлись миром, была зафиксирована ничья 1:1. Теперь же "ответный" поединок, в Житомире. Будет ли на этот раз победитель? Или же "Полесье" и "Рух" снова не выявят сильнейшего? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 9 декабря – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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