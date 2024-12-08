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Ингулец – Заря: стартовые составы на матч
Кобин против Бартуловича
Фото: ФК Зоря Луганськ
В поединке 16 тура УПЛ "Ингулец" встретится с "Зарей". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.
- "Ингулец": Паламарчук - Шершень, Виливальд, Малыш, Мисик, Волохатый, Лосенко, Александр Пятов, Могильный, Белоцерковец, Резепов.
- Запасные: Жилкин, Сидоренко, Чабан, Сад, Лисняк, Пушкарев, Кисленко, Дубилей, Гаджук, Скороход, Бенедюк.
- "Заря": Сапутин – Джордан, Эскинья, Башич, Рейс, Дришлюк, Яцик, Мичин, Вакула, Горбач, Будковский.
- Запасные: Мацапура, Косивский, Гусев, Тронтель, Слесарь, Кораблин, Супряга, Викентий Волошин, Василец.
Перед матчем "Ингулец" идет на последнем месте чемпионата, а "Заря" занимает девятую строчку. У команд 9 и 19 очков соответственно.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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