Ингулец – Заря: стартовые составы на матч

В поединке 16 тура УПЛ "Ингулец" встретится с "Зарей". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.

"Ингулец": Паламарчук - Шершень, Виливальд, Малыш, Мисик, Волохатый, Лосенко, Александр Пятов, Могильный, Белоцерковец, Резепов.

Паламарчук - Шершень, Виливальд, Малыш, Мисик, Волохатый, Лосенко, Александр Пятов, Могильный, Белоцерковец, Резепов. Запасные: Жилкин, Сидоренко, Чабан, Сад, Лисняк, Пушкарев, Кисленко, Дубилей, Гаджук, Скороход, Бенедюк.

"Заря": Сапутин – Джордан, Эскинья, Башич, Рейс, Дришлюк, Яцик, Мичин, Вакула, Горбач, Будковский.

Сапутин – Джордан, Эскинья, Башич, Рейс, Дришлюк, Яцик, Мичин, Вакула, Горбач, Будковский. Запасные: Мацапура, Косивский, Гусев, Тронтель, Слесарь, Кораблин, Супряга, Викентий Волошин, Василец.

Перед матчем "Ингулец" идет на последнем месте чемпионата, а "Заря" занимает девятую строчку. У команд 9 и 19 очков соответственно.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.