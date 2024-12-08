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Полузащитник Кривбасса рассказал, как прошла игра 16 тура УПЛ

Премьер-лига

Получили три балла

Полузащитник Кривбасса рассказал, как прошла игра 16 тура УПЛ

Фото: Чорноморець

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Вчера "Черноморец" принимал у себя дома "Кривбасс". Криворожская команда победила "моряков" со счетом 3:1.

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Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин поделился мнениями о победном матче:

В принципе, думаю, нам игра давалась. Поначалу как мы имели моменты, так и "Черноморец". Мы пропустили первыми, но не остановились, забили быстрый ответный гол, и в конце 1-го тайма удалось забить 2-й мяч. По моему мнению, это нам дало больше положительных эмоций, мы на 2-й тайм вышли и закончили уже с победой.

Но в 1-м тайме "Черноморец" где-то, возможно переигрывал вас по моментам, было сложное начало игры для "Кривбасса".

Да, было много моментов, много выбегал в контратаку "Черноморец". Мы это знали, но почему-то не удалось полностью переиграть. Но слава Богу, что мы доиграли до конца и выиграли 3:1. Думаю, мы можем ехать домой с хорошим настроением.

Несмотря на результат, вы довольны своей игрой?

Можно всегда играть лучше. Всегда есть ошибки, надо учиться на них и исправлять в следующих играх. Поэтому я думаю, что всегда быть в хорошем настроении после игры невозможно, потому что всегда можно что-то улучшить.

Сложнее ли было сегодня играть с "Черноморцем", чем в матче 1-го круга? Изменился ли "Черноморец"? Возможно, вы изменились?

Мы не думали, что они будут играть в 5 защитников, это нас немного сбило в начале игры. Но мы по ходу игры перестроились, нам тренеры подсказали, как перемещаться, как действовать без мяча. И к концу игры мы, думаю, справились.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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