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Начало матча Ингулец - Заря отложено из-за воздушной тревоги. Играть должны в прифронтовом регионе
Неизвестно, насколько отложен матч
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
Сегодня в рамках 16-го тура УПЛ должны сыграть "Ингулец" против "Зари". Однако в Кривом Роге, где и предстоит матч, началась воздушная тревога.
Воздушные Силы сообщают о вражеских БПЛА в направлении Днепропетровской области.
Насколько отложен матч, точно неизвестно.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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