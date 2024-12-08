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Начало матча Ингулец - Заря отложено из-за воздушной тревоги. Играть должны в прифронтовом регионе

Премьер-лига
Обновлено

Неизвестно, насколько отложен матч

Начало матча Ингулец - Заря отложено из-за воздушной тревоги. Играть должны в прифронтовом регионе

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

Новина українською

Сегодня в рамках 16-го тура УПЛ должны сыграть "Ингулец" против "Зари". Однако в Кривом Роге, где и предстоит матч, началась воздушная тревога.

Воздушные Силы сообщают о вражеских БПЛА в направлении Днепропетровской области.

Начало матча Ингулец - Заря отложено из-за воздушной тревоги. Играть должны в прифронтовом регионе - изображение 1

Насколько отложен матч, точно неизвестно.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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