Начало матча Ингулец - Заря отложено из-за воздушной тревоги. Играть должны в прифронтовом регионе

Сегодня в рамках 16-го тура УПЛ должны сыграть "Ингулец" против "Зари". Однако в Кривом Роге, где и предстоит матч, началась воздушная тревога.

Воздушные Силы сообщают о вражеских БПЛА в направлении Днепропетровской области.

Насколько отложен матч, точно неизвестно.