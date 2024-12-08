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Матч Ингулец – Заря отложен из-за воздушной тревоги на более чем два часа

Премьер-лига
Обновлено

Командам придется подождать

Матч Ингулец – Заря отложен из-за воздушной тревоги на более чем два часа

Скриншот: Setanta Sports

Новина українською

Первый воскресный поединок должен был стартовать в 13:00 в Кривом Роге. Но за 5 минут до запланированного времени в городе и территориальной громаде началась воздушная тревога.

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В последний раз сигналы об опасности в Кривом Роге звучали в субботу. Вчера тревога началась в 20:34 и отбой произошел только в 01:18.

Лишь ближе к 15:00 жители города услышали отбой. Тревога продолжалась почти 2 часа.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.12.2024 в 14:55
А що окрім Кривого Рогу ніде було зіграти? (
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Комментарии 1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.12.2024 в 14:55
А що окрім Кривого Рогу ніде було зіграти? (
Ответить
0
0

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