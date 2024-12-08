Матч Ингулец – Заря отложен из-за воздушной тревоги на более чем два часа

Первый воскресный поединок должен был стартовать в 13:00 в Кривом Роге. Но за 5 минут до запланированного времени в городе и территориальной громаде началась воздушная тревога.

В последний раз сигналы об опасности в Кривом Роге звучали в субботу. Вчера тревога началась в 20:34 и отбой произошел только в 01:18.

Лишь ближе к 15:00 жители города услышали отбой. Тревога продолжалась почти 2 часа.