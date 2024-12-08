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Матч Ингулец – Заря снова остановили. Команды успели сыграть первый тайм
Командам придется подождать
Скриншот: Setanta Sports
Первый воскресный поединок должен был стартовать в 13:00 в Кривом Роге. Но за 5 минут до запланированного времени в городе и территориальной громаде началась воздушная тревога.
В последний раз сигналы об опасности в Кривом Роге звучали в субботу. Вчера тревога началась в 20:34 и отбой произошел только в 01:18.
Лишь ближе к 15:00 жители города услышали отбой. Тревога продолжалась почти 2 часа. Примерно в 15:20 прозвучал стартовый свисток и коллективы благополучно отыграли первую половину встречи. Под конец перерыва вновь начала тревога (в 16:20).
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