Полузащитник Ингульца рассказал, с кем из звезд Шахтера тренировался

Полузащитник "Ингульца" Иван Лосенко вспомнил о том, как играл с Шахтером в Юношеской лиге УЕФА.

На самом деле, воспоминания очень хорошие, независимо от результата. Очень большой опыт, потому что на фоне этих ребят можно проверить себя. Игры всегда тяжелые, слабых команд нет. Как будто ты во взрослом футболе по уровню, атмосфере, насыщенный график, постоянные переезды. Намного отличается от чемпионата U-19. На соперника не смотрели.

Основная наша проблема была в том, что если ребята из Европы на каждую игру выходят накрученные, то нам после чемпионата U-19 нужно было переключаться. За это "Порту" и "Барселона" наказывали нас очень быстро, пока нам нужно было раскачиваться.

Интересно было противостоять Винисиусу Тобиасу в матчах с "Реалом"?

Вини - очень хороший футболист. Когда мы проиграли "Шахтеру" в недавней игре, он выходил и очень сильно помогал в атаке и обороне.

Вылет от "Хайдука" в плей-офф самый обидный?

В той игре у нас совсем ничего не клеилось, нервы. Играли не так, как мы хотели и играли. Хотели пройти как можно дальше, но уступили будущему финалисту того сезона.

Как часто привлекался к тренировкам с первой командой "Шахтера"? Ноги не тряслись разделить поле с ребятам, которых видел по телевизору?

Ездил тренироваться в паузу на сборные. Всегда переживал. Много опыта получаешь. Все хотят проявить себя. Старшие ребята, как Ракицкий и Степаненко, классно подсказывали и в то же время напихивали без предвзятости. Хорошая коммуникация всегда шла. Если пихали, то ты знал за что и почему.