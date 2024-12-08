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"Что-то не получалось из того, что мы планировали делать". Кузык – об игре с Черноморцем

Премьер-лига
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Подвел итоги игры

"Что-то не получалось из того, что мы планировали делать". Кузык – об игре с Черноморцем

Фото: Кривбас

Новина українською

Полузащитник криворожской команды Денис Кузык поделился мнениями о выездной победе "Кривбасса" в матче против "Черноморца" со счетом 3:1.

Денис, ты заработал пенальти. Что там произошло?

Хотел обыграть соперника, пробрасывал мяч и почувствовал контакт - он ударил меня по ноге. Рефери принял правильное решение.

Начало матча получилось не лучшим для нашей команды. Долго присматривались к сопернику?

Что-то не получалось из того, что мы планировали делать, еще и пропустили гол со стандарта. Хорошо, что перенастроились быстро и довели игру до победы.

Довольно быстро отыгрались после пропущенного мяча. Это помогло с психологической точки зрения?

Думаю, что да. После этого гола мы почувствовали уверенность в своих силах и начали доминировать на поле, у нас стало получаться то, что мы умеем. Мы быстро забили второй гол.

О чем просил Юрий Вернидуб в перерыве?

Сказал, чтобы собрались и продолжали играть, как после пропущенного нами гола. В принципе, мы это и сделали. Играли в тот футбол, который умеем. Забили третий гол и спокойно довели дело до успеха.

Игра в целом оправдала ожидания?

Если выиграли, то, наверное, что да. Каждый матч хочется выигрывать, несмотря на то, какой соперник. Двигаемся дальше, впереди последний матч в этом году, надо настраиваться на "Карпаты", а об этой игре уже забывать.

Напомним, в следующем туре "Кривбасс" будет принимать у себя дома "Карпаты" 14 декабря.

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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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