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"Что-то не получалось из того, что мы планировали делать". Кузык – об игре с Черноморцем
Подвел итоги игры
Фото: Кривбас
Полузащитник криворожской команды Денис Кузык поделился мнениями о выездной победе "Кривбасса" в матче против "Черноморца" со счетом 3:1.
Денис, ты заработал пенальти. Что там произошло?
Хотел обыграть соперника, пробрасывал мяч и почувствовал контакт - он ударил меня по ноге. Рефери принял правильное решение.
Начало матча получилось не лучшим для нашей команды. Долго присматривались к сопернику?
Что-то не получалось из того, что мы планировали делать, еще и пропустили гол со стандарта. Хорошо, что перенастроились быстро и довели игру до победы.
Довольно быстро отыгрались после пропущенного мяча. Это помогло с психологической точки зрения?
Думаю, что да. После этого гола мы почувствовали уверенность в своих силах и начали доминировать на поле, у нас стало получаться то, что мы умеем. Мы быстро забили второй гол.
О чем просил Юрий Вернидуб в перерыве?
Сказал, чтобы собрались и продолжали играть, как после пропущенного нами гола. В принципе, мы это и сделали. Играли в тот футбол, который умеем. Забили третий гол и спокойно довели дело до успеха.
Игра в целом оправдала ожидания?
Если выиграли, то, наверное, что да. Каждый матч хочется выигрывать, несмотря на то, какой соперник. Двигаемся дальше, впереди последний матч в этом году, надо настраиваться на "Карпаты", а об этой игре уже забывать.
Напомним, в следующем туре "Кривбасс" будет принимать у себя дома "Карпаты" 14 декабря.
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