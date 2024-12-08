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По 2 победы и 4 очка разницы. Объявлены стартовые составы на матч Колос – Оболонь
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
Фото: ФК Колос
В 16-м туре Украинской Премьер-Лиги встретятся "Колос" и "Оболонь".
Тренера объявили стартовые составы:
"Колос": Пахолюк - Поправка, Красничи, Бондаренко, Цуриков - Ореховский, Демченко - Алефиренко, Диего, Велетень - Боливар
Замены: Горох, Мысак, Лучкевич, Бурда, Шершень, Ильин, Салабай, Гусол, Гагно, Безбородько, Паулалускас
"Оболонь": Федоровский - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась - Витенчук - Близниченко, Черненко, Тарануха, Бычек - Суханов
Замены: Рыбка, Кичак, Грисьо, Груша, Корх, Курко, Лукьянчук, Мороз, Осман, Слободян, Теслюк, Чернов
Для "Колоса" это 80-й домашний матч в УПЛ.
В турнирной таблице "Колос" на 12-м месте с 14-ю очками. "Оболонь" - 15-я с 10-ю очками.
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