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По 2 победы и 4 очка разницы. Объявлены стартовые составы на матч Колос – Оболонь

Премьер-лига

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени

По 2 победы и 4 очка разницы. Объявлены стартовые составы на матч Колос – Оболонь

Фото: ФК Колос

Новина українською

В 16-м туре Украинской Премьер-Лиги встретятся "Колос" и "Оболонь".

Тренера объявили стартовые составы:

"Колос": Пахолюк - Поправка, Красничи, Бондаренко, Цуриков - Ореховский, Демченко - Алефиренко, Диего, Велетень - Боливар

Замены: Горох, Мысак, Лучкевич, Бурда, Шершень, Ильин, Салабай, Гусол, Гагно, Безбородько, Паулалускас

"Оболонь": Федоровский - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась - Витенчук - Близниченко, Черненко, Тарануха, Бычек - Суханов

Замены: Рыбка, Кичак, Грисьо, Груша, Корх, Курко, Лукьянчук, Мороз, Осман, Слободян, Теслюк, Чернов

Для "Колоса" это 80-й домашний матч в УПЛ.

В турнирной таблице "Колос" на 12-м месте с 14-ю очками. "Оболонь" - 15-я с 10-ю очками.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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