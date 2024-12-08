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Мичин – об уровне УПЛ: Я не могу себе представить такого у себя дома

Премьер-лига

Легионер черно-белых поделился впечатлениями от Премьер-лиги

Мичин – об уровне УПЛ: Я не могу себе представить такого у себя дома

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Хавбек "Зари" Петар Мичин рассказал о том, что его удивило в нашем чемпионате.

"Через 1,5 года я адаптировался. Ваш футбол улучшается. Я могу сравнить с Сербией. Здесь я могу победить любую команду. У Сербии – нет шансов для маленького клуба обыграть "Црвену Звезду".

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"Посмотрите на "Александрию". Я не могу представить такого прецедента у себя дома. Первое место неприкосновенно. В Украине у вас есть шанс. По крайней мере, можно мечтать, есть надежда”, – считает футболист.

Мичин перебрался в "Зарю" в августе 2023 года. Луганский клуб заплатил "Радничкам" 150 тысяч евро.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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