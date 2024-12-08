Денис Мирошниченко: Карпаты не делали ставку на быстрые голы. Так уж получилось

Капитан "Карпат" Денис Мирошниченко рассказал, благодаря чему львовская команда могла одолеть "Верес" со счетом 5:0.

"Карпаты" не делали ставку на быстрые голы. Так уж получилось. Просто мы поверили в тренерские идеи нашего рулевого Владислава Лупашко, который настраивает нас с первых минут действовать активно, первым номером, высоко прессинговать.

Радует, что вчера я записал в свой актив сразу три результативные передачи. Это мне впервые удалось в многолетней карьере. Мы хорошо изучили игру "Вереса", козыри которого - четкость в переходной фазе, сноровка в единоборствах. Вот почему старались играть еще быстрее, создавая свободные зоны у владений гостей, опережая в подборах. Вчера нам многое удалось и при поддержке болельщиков добились такой желанной победы", — сказал Денис.