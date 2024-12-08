  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денис Мирошниченко: Карпаты не делали ставку на быстрые голы. Так уж получилось
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Мирошниченко: Карпаты не делали ставку на быстрые голы. Так уж получилось

Премьер-лига

Так какая же была ставка у львовян

Денис Мирошниченко: Карпаты не делали ставку на быстрые голы. Так уж получилось

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Капитан "Карпат" Денис Мирошниченко рассказал, благодаря чему львовская команда могла одолеть "Верес" со счетом 5:0.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Карпаты" не делали ставку на быстрые голы. Так уж получилось. Просто мы поверили в тренерские идеи нашего рулевого Владислава Лупашко, который настраивает нас с первых минут действовать активно, первым номером, высоко прессинговать.

Радует, что вчера я записал в свой актив сразу три результативные передачи. Это мне впервые удалось в многолетней карьере. Мы хорошо изучили игру "Вереса", козыри которого - четкость в переходной фазе, сноровка в единоборствах. Вот почему старались играть еще быстрее, создавая свободные зоны у владений гостей, опережая в подборах. Вчера нам многое удалось и при поддержке болельщиков добились такой желанной победы", — сказал Денис.

Добавим, что в этом году "Карпаты" еще сыграют против криворожского "Кривбасса" 14 декабря.

Клуб сыграл 15 матчей, из которых выиграны 7, ничьих — 3 и 6 поражений.

По теме
yellow-arrow
Защитник Ингульца травмировался на разминке
yellow-arrow
Начало матча Колос – Оболонь отложено
yellow-arrow
Шандрук: Для встряски можно меньше голов пропускать. В следующих турах команда будет выглядеть достойно
Денис Мирошниченко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости