Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денис Мирошниченко: Карпаты не делали ставку на быстрые голы. Так уж получилось
Так какая же была ставка у львовян
Фото: ФК Карпати Львів
Капитан "Карпат" Денис Мирошниченко рассказал, благодаря чему львовская команда могла одолеть "Верес" со счетом 5:0.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Карпаты" не делали ставку на быстрые голы. Так уж получилось. Просто мы поверили в тренерские идеи нашего рулевого Владислава Лупашко, который настраивает нас с первых минут действовать активно, первым номером, высоко прессинговать.
Радует, что вчера я записал в свой актив сразу три результативные передачи. Это мне впервые удалось в многолетней карьере. Мы хорошо изучили игру "Вереса", козыри которого - четкость в переходной фазе, сноровка в единоборствах. Вот почему старались играть еще быстрее, создавая свободные зоны у владений гостей, опережая в подборах. Вчера нам многое удалось и при поддержке болельщиков добились такой желанной победы", — сказал Денис.
Добавим, что в этом году "Карпаты" еще сыграют против криворожского "Кривбасса" 14 декабря.
Клуб сыграл 15 матчей, из которых выиграны 7, ничьих — 3 и 6 поражений.
Популярное сейчас
- Зеленский назвал потери Украины в войне
- Сирийские повстанцы захватили столицу Дамаск и объявили о падении режима Асада. Диктатор скрылся из города
- Силы обороны ликвидировали очередную крупную партию оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Шахтер бьет Ворсклу, пока Динамо и Александрия играют вничью. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку