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У главного тренера Оболони пополнение в семье

Премьер-лига

Клуб поздравил

У главного тренера Оболони пополнение в семье

nkveres.com

Новина українською

"Оболонь" сообщила, что у главного тренера Сергея Шищенко пополнение в семье.

Ночью 8 декабря 2024 года у него родилась дочь. Клуб показал фотографию таблички.

Как видно на фотографии, рост девочки составляет 52 см и вес 3 кг.

Редакция сайта UA-Футбол поздравляет Сергея Юрьевича с рождением дочери!

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Сергей Шищенко
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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