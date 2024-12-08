У главного тренера Оболони пополнение в семье

"Оболонь" сообщила, что у главного тренера Сергея Шищенко пополнение в семье.

Ночью 8 декабря 2024 года у него родилась дочь. Клуб показал фотографию таблички.

Как видно на фотографии, рост девочки составляет 52 см и вес 3 кг.

Редакция сайта UA-Футбол поздравляет Сергея Юрьевича с рождением дочери!