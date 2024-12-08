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У главного тренера Оболони пополнение в семье
Клуб поздравил
nkveres.com
"Оболонь" сообщила, что у главного тренера Сергея Шищенко пополнение в семье.
Ночью 8 декабря 2024 года у него родилась дочь. Клуб показал фотографию таблички.
Как видно на фотографии, рост девочки составляет 52 см и вес 3 кг.
Редакция сайта UA-Футбол поздравляет Сергея Юрьевича с рождением дочери!
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Источник:Facebook
Опубликовал: Владислав Прийменко
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