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Названо новое время матча Ингулец – Заря

Премьер-лига

Матч откладывали из-за воздушной тревоги

Названо новое время матча Ингулец – Заря

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Названо новое время матча 16-го тура Украинской Премьер-Лиги "Ингулец – Заря".

Матч начнётся в 15:15 по киевскому времени.

Матч откладывался из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Трансляция матча – на UPL Sub 1.

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