Премьер-лига
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Названо новое время матча Ингулец – Заря
Матч откладывали из-за воздушной тревоги
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Названо новое время матча 16-го тура Украинской Премьер-Лиги "Ингулец – Заря".
Матч начнётся в 15:15 по киевскому времени.
Матч откладывался из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.
Трансляция матча – на UPL Sub 1.
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