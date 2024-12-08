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Начало матча Колос – Оболонь отложено

Премьер-лига

Матч по графику должен был начаться в 15:30 по киевскому времени

Начало матча Колос – Оболонь отложено

Фото: ФК Колос

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Начало матча "Колос – Оболонь" отложено.

В Киевской области продолжается, воздушная тревога из-за этого начало матча между "Колосом" и "Оболонью" отложено.

Тревога продолжается с 14:37.

Начало матча Колос – Оболонь отложено - изображение 1

Ранее откладывали матч "Ингулец – Заря" из-за воздушной тревоги.

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