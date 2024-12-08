Премьер-лига
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Начало матча Колос – Оболонь отложено
Матч по графику должен был начаться в 15:30 по киевскому времени
Фото: ФК Колос
Начало матча "Колос – Оболонь" отложено.
В Киевской области продолжается, воздушная тревога из-за этого начало матча между "Колосом" и "Оболонью" отложено.
Тревога продолжается с 14:37.
Ранее откладывали матч "Ингулец – Заря" из-за воздушной тревоги.
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