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Шандрук: Для встряски можно меньше голов пропускать. В следующих турах команда будет выглядеть достойно

Премьер-лига

Наставник красно-черных не делает трагедию из-за разгрома

Шандрук: Для встряски можно меньше голов пропускать. В следующих турах команда будет выглядеть достойно

Фото: НК Верес

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Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал поражение от "Карпат" (0:5) в 16-м туре УПЛ.

“Для встряски можно меньше голов пропускать. Каждое поражение не является приятным, а с большим счетом – тем более. Я здесь чего-нибудь оригинального не скажу. Как команда отреагирует на это? Хотя всего-навсего один тур остался, но интересная игра впереди – с "Динамо".

В любом случае я хочу поблагодарить ребят, потому что была до этой игры хорошая положительная серия, было приложено много усилий. Некоторые факторы плюс удаление, пропущенные голы, наши ошибки были”.

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"Но такие игры действительно бывают. Я когда-то как игрок такое проходил, сегодня как тренер. Наша задача после этого поражения – верные выводы сделать и двигаться дальше.

Хочу также отдельно поблагодарить болельщиков, потому что безумная поддержка была. Они действительно надеялись, что наша серия продолжится. Я им отдельно хочу поблагодарить, их много было. К сожалению, они не получили положительного результата и положительных эмоций. Но я точно могу сказать, что в следующих турах команда будет выглядеть красиво и достойно", – заявил тренер.

Встреча с "Динамо" состоится 16 декабря.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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