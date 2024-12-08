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Шандрук: Для встряски можно меньше голов пропускать. В следующих турах команда будет выглядеть достойно
Наставник красно-черных не делает трагедию из-за разгрома
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал поражение от "Карпат" (0:5) в 16-м туре УПЛ.
“Для встряски можно меньше голов пропускать. Каждое поражение не является приятным, а с большим счетом – тем более. Я здесь чего-нибудь оригинального не скажу. Как команда отреагирует на это? Хотя всего-навсего один тур остался, но интересная игра впереди – с "Динамо".
В любом случае я хочу поблагодарить ребят, потому что была до этой игры хорошая положительная серия, было приложено много усилий. Некоторые факторы плюс удаление, пропущенные голы, наши ошибки были”.
"Но такие игры действительно бывают. Я когда-то как игрок такое проходил, сегодня как тренер. Наша задача после этого поражения – верные выводы сделать и двигаться дальше.
Хочу также отдельно поблагодарить болельщиков, потому что безумная поддержка была. Они действительно надеялись, что наша серия продолжится. Я им отдельно хочу поблагодарить, их много было. К сожалению, они не получили положительного результата и положительных эмоций. Но я точно могу сказать, что в следующих турах команда будет выглядеть красиво и достойно", – заявил тренер.
Встреча с "Динамо" состоится 16 декабря.
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