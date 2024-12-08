Шандрук: Для встряски можно меньше голов пропускать. В следующих турах команда будет выглядеть достойно

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал поражение от "Карпат" (0:5) в 16-м туре УПЛ.

“Для встряски можно меньше голов пропускать. Каждое поражение не является приятным, а с большим счетом – тем более. Я здесь чего-нибудь оригинального не скажу. Как команда отреагирует на это? Хотя всего-навсего один тур остался, но интересная игра впереди – с "Динамо".

В любом случае я хочу поблагодарить ребят, потому что была до этой игры хорошая положительная серия, было приложено много усилий. Некоторые факторы плюс удаление, пропущенные голы, наши ошибки были”.