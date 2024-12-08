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Защитник Ингульца травмировался на разминке. Видео

Премьер-лига
Обновлено

Может отсутствовать в сегодняшней игре

Защитник Ингульца травмировался на разминке. Видео

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Сегодня в рамках 16-го тура УПЛ должны сыграть "Ингулец" против "Зари". Однако воздушная тревога в Кривом Роге внесла свои коррективы в игру.

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Через несколько часов раздался отбой воздушной тревоги, и матч теперь начнется в 15:15 по киевскому времени.

После сообщения, что матч состоится, игроки обеих команд вышли на разминку, во время которой защитник "Ингульца" Станислав-Нури Малыш получил повреждение.

Фрагмент с травмой попал в трансляцию УПЛ ТБ.

На данный момент неизвестно состояние футболиста.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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