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Защитник Ингульца травмировался на разминке. Видео
Может отсутствовать в сегодняшней игре
Сегодня в рамках 16-го тура УПЛ должны сыграть "Ингулец" против "Зари". Однако воздушная тревога в Кривом Роге внесла свои коррективы в игру.
Через несколько часов раздался отбой воздушной тревоги, и матч теперь начнется в 15:15 по киевскому времени.
После сообщения, что матч состоится, игроки обеих команд вышли на разминку, во время которой защитник "Ингульца" Станислав-Нури Малыш получил повреждение.
Фрагмент с травмой попал в трансляцию УПЛ ТБ.
Травма Малиша ("Інгулець") на розминці— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 8, 2024
Відео: УПЛ ТБ pic.twitter.com/8kqQilEbxo
На данный момент неизвестно состояние футболиста.
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