Защитник Ингульца травмировался на разминке. Видео

Сегодня в рамках 16-го тура УПЛ должны сыграть "Ингулец" против "Зари". Однако воздушная тревога в Кривом Роге внесла свои коррективы в игру.

Через несколько часов раздался отбой воздушной тревоги, и матч теперь начнется в 15:15 по киевскому времени.

После сообщения, что матч состоится, игроки обеих команд вышли на разминку, во время которой защитник "Ингульца" Станислав-Нури Малыш получил повреждение.

Фрагмент с травмой попал в трансляцию УПЛ ТБ.

Травма Малиша ("Інгулець") на розминці



Відео: УПЛ ТБ pic.twitter.com/8kqQilEbxo — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 8, 2024

На данный момент неизвестно состояние футболиста.