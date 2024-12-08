Защитника Зари нет в старте на матч против Ингульца. На УПЛ ТВ назвали причину

Защитник "Зари" Роман Вантух отсутствует в старте на матч против "Ингульца".

Корреспондент УПЛ ТВ Арина Евдокименко сообщила, что это связано из-за проблем со здоровьем.

"Вантуха нет в составе потому что он пропустил несколько последних тренировок с командой. У него воспаление уха и врачи сказали, что ему нельзя сейчас физических нагрузок, поэтому он эту игру пропустит.

Подлечится и будет дальше с командой", - сообщила корреспондент УПЛ ТВ.