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Защитника Зари нет в старте на матч против Ингульца. На УПЛ ТВ назвали причину
Здоровья
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Зари" Роман Вантух отсутствует в старте на матч против "Ингульца".
Корреспондент УПЛ ТВ Арина Евдокименко сообщила, что это связано из-за проблем со здоровьем.
"Вантуха нет в составе потому что он пропустил несколько последних тренировок с командой. У него воспаление уха и врачи сказали, что ему нельзя сейчас физических нагрузок, поэтому он эту игру пропустит.
Подлечится и будет дальше с командой", - сообщила корреспондент УПЛ ТВ.
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Матч "Ингулец - Заря" был отложен из-за воздушной тревоги. Поединок начался в 15:15 по киевскому времени.
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