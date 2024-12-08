  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитника Зари нет в старте на матч против Ингульца. На УПЛ ТВ назвали причину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитника Зари нет в старте на матч против Ингульца. На УПЛ ТВ назвали причину

Премьер-лига

Здоровья

Защитника Зари нет в старте на матч против Ингульца. На УПЛ ТВ назвали причину

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Зари" Роман Вантух отсутствует в старте на матч против "Ингульца".

Корреспондент УПЛ ТВ Арина Евдокименко сообщила, что это связано из-за проблем со здоровьем.

"Вантуха нет в составе потому что он пропустил несколько последних тренировок с командой. У него воспаление уха и врачи сказали, что ему нельзя сейчас физических нагрузок, поэтому он эту игру пропустит.

Подлечится и будет дальше с командой", - сообщила корреспондент УПЛ ТВ.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч "Ингулец - Заря" был отложен из-за воздушной тревоги. Поединок начался в 15:15 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Неутешительные новости. Определена судьба матча Ингулец - Заря
yellow-arrow
Травмы двух защитников Ингульца. Журналистка УПЛ ТВ рассказала детали
Заря (Луганск) Роман Вантух
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости