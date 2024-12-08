Ингулец потерял двух защитников в одном матче. Одного из них погрузили в карету скорой помощи. Видео

"Ингулец" в матче с "Зарёй" потерял двух защитников.

Дубилей травмировался в поединке в середине первого тайма, и медики его унесли на носилках и погрузили в карету скорой помощи.

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Ще одна травма "Інгульця". Вже на полі pic.twitter.com/3rTAI8Y7gu — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 8, 2024

Ранее на разминке травмировался защитник Станислав-Нури Малыш