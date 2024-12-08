  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец потерял двух защитников в одном матче. Одного из них погрузили в карету скорой помощи. Видео
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец потерял двух защитников в одном матче. Одного из них погрузили в карету скорой помощи. Видео

Премьер-лига
Обновлено

Кобину придётся хорошо подумать

Ингулец потерял двух защитников в одном матче. Одного из них погрузили в карету скорой помощи. Видео

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

"Ингулец" в матче с "Зарёй" потерял двух защитников.

Дубилей травмировался в поединке в середине первого тайма, и медики его унесли на носилках и погрузили в карету скорой помощи.

Видео

Ранее на разминке травмировался защитник Станислав-Нури Малыш

По теме
yellow-arrow
Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Неутешительные новости. Определена судьба матча Ингулец - Заря
yellow-arrow
Травмы двух защитников Ингульца. Журналистка УПЛ ТВ рассказала детали
Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости