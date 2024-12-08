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Инсайдер – о будущем Карраско: Терпение владельцев ЛНЗ все таки лопнуло

Премьер-лига

Руководство недовольно результатами коллектива

Инсайдер – о будущем Карраско: Терпение владельцев ЛНЗ все таки лопнуло

Фото - Карпати

Новина українською

По информации источника, терпение владельцев ЛНЗ все таки лопнуло и они даже не собираются ждать зимнего перерыва. Сообщается, что Андрес Карраско в ближайшее время покинет пост главного тренера черкасской команды.

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Есть вероятность, что это случится даже уже завтра. На такое решение влияют многие факторы и дело не только в результатах команды. Также в плохом состоянии атмосфера в коллективе, а еще вызывают сомнения личные мотивы испанского специалиста.

Среди потенциальных преемников чаще всего называют экс-наставника "Черноморца" Романа Григорчука.

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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