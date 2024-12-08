Слюбик: Иногда у нас тренировки бывают тяжелее, чем поединки

Защитник "Руха" Богдан Слюбик поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Полесьем" в рамках 16-го тура УПЛ.

"После предыдущего матча с "Полесьем" настроение - боевое. Это была выигрышная для нас игра, но мы потеряли очки в конце поединка. Постараемся исправить это и одержать победу в Житомире.

В составе "Полесья" собраны индивидуально сильные игроки, чем эта команда и отличается от большинства других в УПЛ. Но во львовском матче "Рух" почти не дал создать моментов сопернику.

Насыщенный график не влияет на наши физические кондиции. Мы готовы играть несколько раз в неделю. В общем футболистам приятно играть матчи, ведь иногда у нас тренировки бывают тяжелее, чем поединки", - сказал игрок.