Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец забивает гол в раздевалку в ворота Зари
Подопечные Кобина выходят вперед
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
На 38-й минуте матча коллектив из Кировоградской области делает счет 1:0. Точный удар в активе 24-летнего полузащитника Романа Волохатого. Он проводит 16-й поединок в текущем сезоне УПЛ. Ранее футболист выступал в Первой и Второй лиге в составе тернопольской "Нивы".
Александр Пятов записал в актив результативную передачу. Для него это уже пятое голевое действие в Премьер-лиге 2024/25. Для игрока текущая встреча также 16-я в чемпионате.
Напомним, что матч "Ингулец" – "Заря" проходит в Кривом Роге и начался почти на 2,5 часа позже из-за воздушной тревоги.
Популярное сейчас
- Золотой мяч в Украине, матчи УПЛ, уверенная победа Реала, хорошая игра Ярмолюка, завершение карьеры Мораеса. Главные новости за 7 декабря
- Силы обороны ликвидировали очередную крупную партию оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Ингулец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку