Ингулец забивает гол в раздевалку в ворота Зари

На 38-й минуте матча коллектив из Кировоградской области делает счет 1:0. Точный удар в активе 24-летнего полузащитника Романа Волохатого. Он проводит 16-й поединок в текущем сезоне УПЛ. Ранее футболист выступал в Первой и Второй лиге в составе тернопольской "Нивы".

Александр Пятов записал в актив результативную передачу. Для него это уже пятое голевое действие в Премьер-лиге 2024/25. Для игрока текущая встреча также 16-я в чемпионате.

Напомним, что матч "Ингулец" – "Заря" проходит в Кривом Роге и начался почти на 2,5 часа позже из-за воздушной тревоги.