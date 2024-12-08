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Ингулец забивает гол в раздевалку в ворота Зари

Премьер-лига

Подопечные Кобина выходят вперед

Ингулец забивает гол в раздевалку в ворота Зари

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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На 38-й минуте матча коллектив из Кировоградской области делает счет 1:0. Точный удар в активе 24-летнего полузащитника Романа Волохатого. Он проводит 16-й поединок в текущем сезоне УПЛ. Ранее футболист выступал в Первой и Второй лиге в составе тернопольской "Нивы".

Александр Пятов записал в актив результативную передачу. Для него это уже пятое голевое действие в Премьер-лиге 2024/25. Для игрока текущая встреча также 16-я в чемпионате.

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Напомним, что матч "Ингулец" – "Заря" проходит в Кривом Роге и начался почти на 2,5 часа позже из-за воздушной тревоги.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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