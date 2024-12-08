УПЛ. Динамо – Александрия 3:0. Киевляне с дублем Ваната уходят в отрыв

Лидеры нынешнего сезона УПЛ уже встречались в среду. В Александрии на стадионе "Ника" игра завершилась без голов. Этот матч запомнился максимально пассивной игрой киевского "Динамо". Напомним, что перед этим туром обе команды набрали по 37 очков.

В последний раз "Динамо" набирало три очка 23 ноября, когда дома победили "Черноморец" - 3:1. Команда Руслана Ротаня в нынешнем чемпионате еще не проигрывала. "Александрия" на выезде играет не менее удачно, чем дома (три победы и две ничьи). Тренерские штабы обеих команд решили не проводить замен по сравнению с предыдущим матчем.

В начале встречи было много сумбура и ошибок в переходной фазе. Играли лидеры, но на поле этого не было заметно. Вспомнить можно разве что удары Тимчика, но они были слишком не точными. Гости пытались играть смело и с позиции силы. К тому же, стоит отметить организованную игру команды Ротаня в защите. А что же "Динамо? Подопечные Шовковского снова разочаровывали. Не было заметно за счет чего они хотят забивать. Почему то тренерский штаб киевлян снова выбрал трусливую тактику на матч против "Александрии". Безусловно, можно жаловаться на отсутствие Шапаренко, но тогда о каких чемпионских амбициях можно говорить?

На 27-й минуте наконец-то дождались первого опасного момента. После ошибки Кабаева из-за пределов штрафной пробивал Безерра, но попасть в створ ворот легионер "Александрии" не смог. "Динамо" не смогло забить из игры, но помог стандарт. После подачи с углового головой переправил мяч в сетку Попов – 1:0. Ошибся в этом эпизоде ​​Ермаков. Этот гол придал команде Шовковского уверенности и они заиграли более активно в заключительной трети поля. В конце тайма хозяева увеличили свое преимущество. Ванат за счет индивидуальных действий вошел в штрафную и пробил в дальний угол – 2:0. Равная игра, но у киевлян уже существенное преимущество... На психологическое состояние гостей оказал существенное влияние гол Попова.

В начале второго тайма шикарную возможность вернуть интригу в матче упустил Ковалец, который с выгодной позиции не смог переиграть Бущана. Стоит отметить шикарную передачу Ивана Калюжного. А вот киевляне своим шансом воспользовались и довели счет до разгромного. Михайленко ворвался в штрафную и отпасовал на Ваната, который переправил мяч в сетку – 3:0. Дубль для Владислава. Этот гол снял все вопросы о победителе. После этого матч был остановлен через воздушную тревогу, но пауза была не продолжительной.

Счет позволял подопечным Шовковского отдать инициативу и спокойно контролировать игру. Казалось, что гости уже сами не верили, что можно в этот матч вернуться. Они даже мяч престижа не смогли забить.

В итоге, "Динамо" отрывается на три очка от "Александрии". Для подопечных Ротаня это дебютное в чемпионате поражение.

Vbet Лига. 17-й тур

"Динамо" - "Александрия" 3:0

Голы: Попов (36), Ванат (42, 56)

"Динамо": Бущан – Вивчаренко, Михавко, Попов, Тимчик – Бражко, Михайленко, Кабаев (Дубинчак, 78), Буяльский, Волошин (Караваев, 72) – Ванат (Герреро, 72)

"Александрия": Ермаков – Кравченко (Скорко, 90), Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Мышнев (Ващенко, 70), Ковалец (Шостак, 77), Беляев (Козак, 46), Безерра – Филиппов (Кулаков, 70)