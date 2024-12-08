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УПЛ. Динамо – Александрия 3:0. Киевляне с дублем Ваната уходят в отрыв

Премьер-лига
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Центральная игра тура

УПЛ. Динамо – Александрия 3:0. Киевляне с дублем Ваната уходят в отрыв

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидеры нынешнего сезона УПЛ уже встречались в среду. В Александрии на стадионе "Ника" игра завершилась без голов. Этот матч запомнился максимально пассивной игрой киевского "Динамо". Напомним, что перед этим туром обе команды набрали по 37 очков.

В последний раз "Динамо" набирало три очка 23 ноября, когда дома победили "Черноморец" - 3:1. Команда Руслана Ротаня в нынешнем чемпионате еще не проигрывала. "Александрия" на выезде играет не менее удачно, чем дома (три победы и две ничьи). Тренерские штабы обеих команд решили не проводить замен по сравнению с предыдущим матчем.

В начале встречи было много сумбура и ошибок в переходной фазе. Играли лидеры, но на поле этого не было заметно. Вспомнить можно разве что удары Тимчика, но они были слишком не точными. Гости пытались играть смело и с позиции силы. К тому же, стоит отметить организованную игру команды Ротаня в защите. А что же "Динамо? Подопечные Шовковского снова разочаровывали. Не было заметно за счет чего они хотят забивать. Почему то тренерский штаб киевлян снова выбрал трусливую тактику на матч против "Александрии". Безусловно, можно жаловаться на отсутствие Шапаренко, но тогда о каких чемпионских амбициях можно говорить?

УПЛ. Динамо – Александрия 3:0. Киевляне с дублем Ваната уходят в отрыв - изображение 1

На 27-й минуте наконец-то дождались первого опасного момента. После ошибки Кабаева из-за пределов штрафной пробивал Безерра, но попасть в створ ворот легионер "Александрии" не смог. "Динамо" не смогло забить из игры, но помог стандарт. После подачи с углового головой переправил мяч в сетку Попов – 1:0. Ошибся в этом эпизоде ​​Ермаков. Этот гол придал команде Шовковского уверенности и они заиграли более активно в заключительной трети поля. В конце тайма хозяева увеличили свое преимущество. Ванат за счет индивидуальных действий вошел в штрафную и пробил в дальний угол – 2:0. Равная игра, но у киевлян уже существенное преимущество... На психологическое состояние гостей оказал существенное влияние гол Попова.

УПЛ. Динамо – Александрия 3:0. Киевляне с дублем Ваната уходят в отрыв - изображение 2

В начале второго тайма шикарную возможность вернуть интригу в матче упустил Ковалец, который с выгодной позиции не смог переиграть Бущана. Стоит отметить шикарную передачу Ивана Калюжного. А вот киевляне своим шансом воспользовались и довели счет до разгромного. Михайленко ворвался в штрафную и отпасовал на Ваната, который переправил мяч в сетку – 3:0. Дубль для Владислава. Этот гол снял все вопросы о победителе. После этого матч был остановлен через воздушную тревогу, но пауза была не продолжительной.

Счет позволял подопечным Шовковского отдать инициативу и спокойно контролировать игру. Казалось, что гости уже сами не верили, что можно в этот матч вернуться. Они даже мяч престижа не смогли забить.

В итоге, "Динамо" отрывается на три очка от "Александрии". Для подопечных Ротаня это дебютное в чемпионате поражение.

Vbet Лига. 17-й тур

"Динамо" - "Александрия" 3:0

Голы: Попов (36), Ванат (42, 56)

"Динамо": Бущан – Вивчаренко, Михавко, Попов, Тимчик – Бражко, Михайленко, Кабаев (Дубинчак, 78), Буяльский, Волошин (Караваев, 72) – Ванат (Герреро, 72)

"Александрия": Ермаков – Кравченко (Скорко, 90), Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Мышнев (Ващенко, 70), Ковалец (Шостак, 77), Беляев (Козак, 46), Безерра – Филиппов (Кулаков, 70)

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Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии
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Геродот (Винница)
08.12.2024 в 21:34
Несмотря на разгромный счет, игра в целом была равной, до первого гола Александрия даже доминировала. Но думаю, что Ротань выбрал не совсем верную тактику для своей команды - постоянный прессинг игроков Динамо по всему полю. Рассчитывали на быстрый гол. Такая тактика требует немало физических сил, умения быстро возвращаться к своим воротам в случае срыва своей атаки. Но гол забить не удалось, а ближе к концу первого тайма Александрия заметно подсела. Динамо наоборот усилило атаки на их ворота, пошли угловые и красивый гол забил Попов. Александрия где-то растерялась и уже через 6 минут пропустила второй гол. Был у Ковальца шанс отыграть один гол, но упустил его. И тут же получили третий гол. Игра потеряла интерес, киевляне просто довели матч до победы, не дав Александрии создать что-то существенное у своих ворот. Один удар в створ ворот Динамо за всю игру - этого маловато, чтобы выиграть у киевлян. Шахтер теперь по потерянным очкам отстает от Александрии лишь на один пункт, но его еще надо сохранить, имея ввиду их последнего соперника перед перерывом - Полесье. А Динамо заслужено занимает чистое первое место и отрыв от Шахтера в 6 очков. Шахтер же сам виноват - нечего было раздаривать очки где не попадя.
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Комментарии 29
Геродот (Винница)
08.12.2024 в 21:34
Несмотря на разгромный счет, игра в целом была равной, до первого гола Александрия даже доминировала. Но думаю, что Ротань выбрал не совсем верную тактику для своей команды - постоянный прессинг игроков Динамо по всему полю. Рассчитывали на быстрый гол. Такая тактика требует немало физических сил, умения быстро возвращаться к своим воротам в случае срыва своей атаки. Но гол забить не удалось, а ближе к концу первого тайма Александрия заметно подсела. Динамо наоборот усилило атаки на их ворота, пошли угловые и красивый гол забил Попов. Александрия где-то растерялась и уже через 6 минут пропустила второй гол. Был у Ковальца шанс отыграть один гол, но упустил его. И тут же получили третий гол. Игра потеряла интерес, киевляне просто довели матч до победы, не дав Александрии создать что-то существенное у своих ворот. Один удар в створ ворот Динамо за всю игру - этого маловато, чтобы выиграть у киевлян. Шахтер теперь по потерянным очкам отстает от Александрии лишь на один пункт, но его еще надо сохранить, имея ввиду их последнего соперника перед перерывом - Полесье. А Динамо заслужено занимает чистое первое место и отрыв от Шахтера в 6 очков. Шахтер же сам виноват - нечего было раздаривать очки где не попадя.
Ответить
3
2
oleg dynamo (львівська)
08.12.2024 в 21:46
відрив 7 очок,а по втраченим 4.....
Ответить
4
0
vlotko (Броди)
08.12.2024 в 21:54
Треба вміти рахувати - 7 очок.
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0
0
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Bаrcelinius
08.12.2024 в 21:22
К Сосьедаду готовы!
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3
1
rjhxb61@ukr.net (киев)
08.12.2024 в 21:53
Муфлоном был, козлом остался.
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1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.12.2024 в 22:15
А я и не в курсе был.) Так это замечательно, сможем закрепиться на «первом» месте
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.12.2024 в 22:24
Лас-Пальмас краще ніж Сос'єдад
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0
0
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Djon (Україна)
08.12.2024 в 21:14
Усіх вболювальників Динамо з перемогою!
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7
1
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walkacom (Киев)
08.12.2024 в 21:05
Будка
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1
3
Morphyk7 (Черновцы)
08.12.2024 в 21:03
Так могли і єврокубки не просрати сильно, но там і гімно на місце ставить
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1
5
Morphyk7 (Черновцы)
08.12.2024 в 21:02
Видно - реаьілітувались, сильні серед гімна.
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1
8
Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.12.2024 в 20:57
Це прекрасно! ☺
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1
1
Morphyk7 (Черновцы)
08.12.2024 в 20:55
Кабаэв - динамо. Сміх
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2
4
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.12.2024 в 20:47
Всё ожидаемо, Динамо уверенно идет к чемпионству. Всех с победой!!
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8
2
Serhio79 (Kyiv)
08.12.2024 в 21:00
Чотири очка відриву від ЩД - це не так багато. Все виріштиться в очній зустрічі навесні
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4
1
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Bаrcelinius
08.12.2024 в 21:28
Бобры, оглянитесь, за вами кроты с лопатами бегут.
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0
4
vlotko (Броди)
08.12.2024 в 21:56
Ще треба виграти у Полісся.
 
1
0
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Spokoyno (Київ)
08.12.2024 в 20:45
Як і передбачав Динамо повинно було виграти за рахунок кращого підбору гравців та вміння грати по два матча за тиждень і Динамо ВИГРАЛО Навіть несподівано легко, як би хто не вихваляв гостей! Та і взагалі "звалиться з плеч єврокубки" і все стане на свої місця! Динамо і Шахтар будуть змагатися за чемпіонство, Олександрія та інші будуть визначати хто краще серед других... чи навіть скоріш третіх!
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7
2
Morphyk7 (Черновцы)
08.12.2024 в 20:57
2 на тиждень? Проблема? Мене просили вийьт в сублту і я вицшов за 700 грн, а їм складно
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2
6
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Djon (Україна)
08.12.2024 в 21:14
ти спочатку писати навчись
 
8
1
hoy (Київ)
08.12.2024 в 22:17
Дебыл
 
1
0
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CrabStuntRiding (Киев)
08.12.2024 в 20:42
З перемогою! От і різниця, грати на болоті під зеленою травкою у Олександрії і гра на нормальному полі. Сьогодні показали, хто справжній чемпіон!
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9
2
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walkacom (Киев)
08.12.2024 в 20:38
Будка
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2
1
Serhio79 (Kyiv)
08.12.2024 в 20:32
Абсолютно чиста перемога ДК! Без пенальті, без вилучень у складв суперника і офсайдів. Питання: чому не змогли зіграти так проти ОО три дні тому ?
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12
2
Лекарь (село Дарниця)
08.12.2024 в 20:33
Все вирішив швидкий гол від Попопва
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3
3
Serhio79 (Kyiv)
08.12.2024 в 20:35
Иа не такий вже він і швидший - 36-та хвилина...
 
7
0
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CrabStuntRiding (Киев)
08.12.2024 в 20:44
Так, могли і в Олександрії зіграти на перемогу. Але ж там було болото під травою. Як там можна грати?!
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5
3
Kondor (Веселе)
08.12.2024 в 21:28
Ви,мабуть,забули,як грали під снігом?
 
0
4
vlotko (Броди)
08.12.2024 в 22:00
Тому, що приїхали стомлені з єврокубка, гра з Вікт. була важка у фізичному плані.
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1
0

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