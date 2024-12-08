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На УПЛ ТБ рассказали, чем занимались игроки Ингульца в укрытии во время тревоги.

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Не скучали

На УПЛ ТБ рассказали, чем занимались игроки Ингульца в укрытии во время тревоги.

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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На УПЛ ТБ рассказали, чем занимались игроки "Ингульца" в укрытии во время тревоги.

Футболисты провели время интересно и разнообразно. Некоторые футболисты рисовали казака, как на эмблеме "Ингульца". Другие, складывали модели автомата и корабля из конструктора.

Также футболисты играли в "Морской Бой" и другие игры. Некоторые, возможно, смогли вздремнуть.

По словам корреспондентки все игроки ждали перекуса. После трапезы прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги, и команда вышла из укрытия на разминку.

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В данный момент первый тайм матча завершён, но в Кривом Роге опять объявлена воздушная тревога.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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