На УПЛ ТБ рассказали, чем занимались игроки "Ингульца" в укрытии во время тревоги.

Футболисты провели время интересно и разнообразно. Некоторые футболисты рисовали казака, как на эмблеме "Ингульца". Другие, складывали модели автомата и корабля из конструктора.

Также футболисты играли в "Морской Бой" и другие игры. Некоторые, возможно, смогли вздремнуть.

По словам корреспондентки все игроки ждали перекуса. После трапезы прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги, и команда вышла из укрытия на разминку.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В данный момент первый тайм матча завершён, но в Кривом Роге опять объявлена воздушная тревога.