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На УПЛ ТБ рассказали, чем занимались игроки Ингульца в укрытии во время тревоги.
Не скучали
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
На УПЛ ТБ рассказали, чем занимались игроки "Ингульца" в укрытии во время тревоги.
Футболисты провели время интересно и разнообразно. Некоторые футболисты рисовали казака, как на эмблеме "Ингульца". Другие, складывали модели автомата и корабля из конструктора.
Также футболисты играли в "Морской Бой" и другие игры. Некоторые, возможно, смогли вздремнуть.
По словам корреспондентки все игроки ждали перекуса. После трапезы прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги, и команда вышла из укрытия на разминку.
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В данный момент первый тайм матча завершён, но в Кривом Роге опять объявлена воздушная тревога.
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