Премьер-лига
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Назначено новое время начала матча между Колосом и Оболонью
Матч перенесли из-за воздушной тревоги
Фото - Колос
Назначено новое время начала матча между "Колосом" и "Оболонью".
Украинская Премьер-Лига написала, что начало матча в 17:20 по киевскому времени.
Стартовые составы смотрите на нашем сайте.
Текстовая трансляция матча также на нашем сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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