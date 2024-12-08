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Назначено новое время начала матча между Колосом и Оболонью

Премьер-лига
Обновлено

Матч перенесли из-за воздушной тревоги

Назначено новое время начала матча между Колосом и Оболонью

Фото - Колос

Новина українською

Назначено новое время начала матча между "Колосом" и "Оболонью".

Украинская Премьер-Лига написала, что начало матча в 17:20 по киевскому времени.

Стартовые составы смотрите на нашем сайте.

Текстовая трансляция матча также на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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