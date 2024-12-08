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Битва дня. Известны стартовые составы на матч Динамо - Александрия

Премьер-лига

Команды в оптимальных составах

Битва дня. Известны стартовые составы на матч Динамо - Александрия

фото - Олександр Приходько

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В центральном матче 16-го тура УПЛ встретятся "Динамо" и "Александрия". Команды являются лидерами чемпионата, имея одинаковое количество очков.

Тренерские штабы определились с составами на игру. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Стартовый состав "Динамо": Бущан Георгий, Вивчаренко Константин, Попов Денис, Бражко Владимир, Волошин Назар, Ванат Владислав, Кабаев Владислав, Тымчик Александр, Буяльский Виталий (К), Михавко Тарас, Михайленко Николай

Запасные: Нещерет Руслан, Дячук Максим, Шапаренко Николай, Рубчинский Валентин, Андриевский Александр, Караваев Александр, Малыш Навин, Герреро, Биловар Кристиан, Дубинчак Владислав, Брагару Максим, Пихаленок Александр

Стартовый состав "Александрии": Ермаков Георгий, Кравченко Никита, Калюжный Иван, Ковалец Кирилл (К), Филиппов Александр, Мишнев Дмитрий, Беляев Александр, Мартынюк Александр, Кампос, Шабанов Артем, Безерра

Запасные: Макаренко Назар, Костышин Денис, Кулаков Андрей, Логинов Сергей, Плакса Родион, Ващенко Даниил, Скорко Даниил, Копына Юрий, Козак Артем, Шостак Денис, Погорелый Владислав, Шевченко Никита

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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