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Битва дня. Известны стартовые составы на матч Динамо - Александрия
Команды в оптимальных составах
фото - Олександр Приходько
В центральном матче 16-го тура УПЛ встретятся "Динамо" и "Александрия". Команды являются лидерами чемпионата, имея одинаковое количество очков.
Тренерские штабы определились с составами на игру. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Стартовый состав "Динамо": Бущан Георгий, Вивчаренко Константин, Попов Денис, Бражко Владимир, Волошин Назар, Ванат Владислав, Кабаев Владислав, Тымчик Александр, Буяльский Виталий (К), Михавко Тарас, Михайленко Николай
Запасные: Нещерет Руслан, Дячук Максим, Шапаренко Николай, Рубчинский Валентин, Андриевский Александр, Караваев Александр, Малыш Навин, Герреро, Биловар Кристиан, Дубинчак Владислав, Брагару Максим, Пихаленок Александр
Стартовый состав "Александрии": Ермаков Георгий, Кравченко Никита, Калюжный Иван, Ковалец Кирилл (К), Филиппов Александр, Мишнев Дмитрий, Беляев Александр, Мартынюк Александр, Кампос, Шабанов Артем, Безерра
Запасные: Макаренко Назар, Костышин Денис, Кулаков Андрей, Логинов Сергей, Плакса Родион, Ващенко Даниил, Скорко Даниил, Копына Юрий, Козак Артем, Шостак Денис, Погорелый Владислав, Шевченко Никита
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