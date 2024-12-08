Травмы двух защитников Ингульца. Журналистка УПЛ ТВ рассказала детали

В "Ингульце" травмировались двое защитников.

Журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко рассказала детали травм.

"В клубе предполагают, что у Малыша - надрыв внутренней коленной связки. Что касается Дубилея, то у него предполагают перелом голеностопа", - рассказала журналистка.

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Станислав-Нури Малыш травмировался на тренировке, а Виталий Дубилей - в матче с "Зарей".