Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Травмы двух защитников Ингульца. Журналистка УПЛ ТВ рассказала детали
Все серьезно
instagram.com/fcchornomorets
В "Ингульце" травмировались двое защитников.
Журналистка УПЛ ТВ Арина Евдокименко рассказала детали травм.
"В клубе предполагают, что у Малыша - надрыв внутренней коленной связки. Что касается Дубилея, то у него предполагают перелом голеностопа", - рассказала журналистка.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Станислав-Нури Малыш травмировался на тренировке, а Виталий Дубилей - в матче с "Зарей".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Матч Ингулец – Заря снова остановили. Команды успели сыграть первый тайм
- Силы обороны ликвидировали очередную крупную партию оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Ингулец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александрия – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000