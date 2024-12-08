Неутешительные новости. Определена судьба матча Ингулец - Заря

Поединок 16-го тура "Ингулец" - "Заря" доигран не будет. Об этом сообщили в эфире УПЛ ТВ. Информацию впоследствии подтвердила пресс-служба луганчан.

Напомним, матч проходит в Кривом Роге, ведь петровцы так и не успели достроить свой домашний стадион. Сейчас в городе продолжается воздушная тревога.

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По информации журналистки УПЛ ТВ, стадион "Горняк" работает только до 20:00. Это является главной причиной, почему решили не ждать отбоя тревоги.

Матч "Ингулец" - "Заря" состоится уже в 2025-м году. Сегодня команды успели отыграть только первый тайм. По состоянию на данный момент петровцы ведут в счете - 1:0.