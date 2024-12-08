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"Первая тревога сбила наш настрой": Бартулович высказался о недоигранном матче с Ингульцом

Премьер-лига

Из-за соседей не удалось провести второй тайм

"Первая тревога сбила наш настрой": Бартулович высказался о недоигранном матче с Ингульцом

Фото: Зоря

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Наставник "Зари" Младен Бартулович высказался об отмене игры 16-го тура УПЛ с "Ингульцом". Команды сыграли только первый тайм, после которого лидировали петровцы со счетом 1:0. Длительная воздушная тревога не позволила закончить матч.

- Матч с "Ингульцом" перенесен. На когда именно - будет известно позже. Но это будет уже весной. Такая же ситуация была во время игры "Кривбасс" - "Шахтер". Только нам осталось больше времени доигрывать.

- Для нас, учитывая результат и то, что мало что получалось - это плюс?

- Об этом мы узнаем уже весной. Первая тревога сбила наш настрой, который был очень серьезный. Команда уже выходила на поле ... Практически два часа ждали. Это и концентрацию сбивает. Первый тайм складывался для нас очень важно. Есть над чем работать, исправлять ошибки. Добавлять во всем.

- Готовили мы уже замены на вторую половину встречи, но снова тревога ...

- Перестроились в перерыве. Серьезно поговорили. Видели, что команда понимает ситуацию, вновь настроились, но вторая тревога и матч не доиграли в итоге.

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Источник:
Зоря
Опубликовал: Виктор Иванчук
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