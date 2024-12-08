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"Первая тревога сбила наш настрой": Бартулович высказался о недоигранном матче с Ингульцом
Из-за соседей не удалось провести второй тайм
Фото: Зоря
Наставник "Зари" Младен Бартулович высказался об отмене игры 16-го тура УПЛ с "Ингульцом". Команды сыграли только первый тайм, после которого лидировали петровцы со счетом 1:0. Длительная воздушная тревога не позволила закончить матч.
- Матч с "Ингульцом" перенесен. На когда именно - будет известно позже. Но это будет уже весной. Такая же ситуация была во время игры "Кривбасс" - "Шахтер". Только нам осталось больше времени доигрывать.
- Для нас, учитывая результат и то, что мало что получалось - это плюс?
- Об этом мы узнаем уже весной. Первая тревога сбила наш настрой, который был очень серьезный. Команда уже выходила на поле ... Практически два часа ждали. Это и концентрацию сбивает. Первый тайм складывался для нас очень важно. Есть над чем работать, исправлять ошибки. Добавлять во всем.
- Готовили мы уже замены на вторую половину встречи, но снова тревога ...
- Перестроились в перерыве. Серьезно поговорили. Видели, что команда понимает ситуацию, вновь настроились, но вторая тревога и матч не доиграли в итоге.
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