Начало второго тайма между "Колосом" и "Оболонью" отложено.

Обновлено 19:47. Отбой тревоги в Киевской области. Матч продолжится в 20:00.

В Киевской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщают об угрозе применения ударных беспилотников для Киевской области.

Первый тайм между "Колосом" и "Оболонью" закончился со счетом 0:0.