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Начало второго тайма между Колосом и Оболонью отложено

Премьер-лига
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Начало второго тайма между Колосом и Оболонью отложено

Фото - скріншот УПЛ ТБ

Новина українською

Начало второго тайма между "Колосом" и "Оболонью" отложено.

Обновлено 19:47. Отбой тревоги в Киевской области. Матч продолжится в 20:00.

В Киевской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщают об угрозе применения ударных беспилотников для Киевской области.

Начало второго тайма между Колосом и Оболонью отложено - изображение 1

Первый тайм между "Колосом" и "Оболонью" закончился со счетом 0:0.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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