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Начало второго тайма между Колосом и Оболонью отложено
Снова БПЛА
Фото - скріншот УПЛ ТБ
Начало второго тайма между "Колосом" и "Оболонью" отложено.
Обновлено 19:47. Отбой тревоги в Киевской области. Матч продолжится в 20:00.
В Киевской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщают об угрозе применения ударных беспилотников для Киевской области.
Первый тайм между "Колосом" и "Оболонью" закончился со счетом 0:0.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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