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Андриевский: Динамо постоянно работает под давлением

Премьер-лига

Рассказал, как команда готовилась к центральной игре тура УПЛ

Андриевский: Динамо постоянно работает под давлением

Фото: Динамо

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Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский перед матчем 16-го тура УПЛ с "Александрией" поделился ожиданиями от футбольной встречи.

- Буквально несколько дней назад сыграли с «Александрией». Какие главные выводы сделали из того матча?

- Что нам нужна победа сегодня, потому что мы играем дома. В Александрии было тяжело в плане игры. В плане результата, в принципе, если смотреть по игре, мы довольны, но дома нас устроит только победа.

- У "Александрии" лучшая защита в УПЛ, в гостях с ними вам не удалось отличиться. Какой план сегодня? Как пройти их защиту?

- Ну, я не могу вам рассказывать, что мы задумали на эту игру, но план есть, и мы будем его придерживаться.

- Также у команды Ротаня лучшая результативность на угловых и штрафных. Как работали над этим аспектом? Его учитывали?

- Конечно, мы смотрели их стандартные положения и отрабатывали это на тренировках, поэтому мы знаем, что они сильны в этом аспекте.

- Чем этот матч может кардинально отличаться от предыдущего?

- Думаю, может отличаться тем, что мы будем играть первым номером, потому что мы дома и мы должны так играть первым номером. Думаю, немножко будет отличаться.

- Какую настройку делал Шовковский? Нужна ли она вообще сейчас с конкурентом в таблице?

- Да какой настрой? Мы же смотрим в таблицу, мы понимаем, что это наш главный конкурент сейчас, поэтому настраиваемся на серьезный бой.

- Результат этого матча в перспективе может значительно повлиять на итоговое турнирное положение. Есть ли давление связанное с этим?

- "Динамо" постоянно под давлением работает, так что я думаю, что чего-то особенного нет. Но мы понимаем, насколько важен этот матч для нас.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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