Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Помог угловой. Динамо открыло счет в матче против Александрии - ВИДЕО
Не слишком удачно сыграли "горожане" при подаче
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
В центральном поединке 16 тура УПЛ "Динамо" и "Александрия" играют на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Счет во встрече был открыт на 36-й минуте.
Буяльский подал с углового с правого фланга, а Попов выиграл борьбу в Шабанова и пробил в ворота. Также неудачно сыграл на выходе голкипер Ермаков.
(Для просмотра видео нажмите на пост – оно автоматически включится).
Для Попова это первый гол в текущем чемпионате. В последних трех первенствах до этого он забивал по одному мячу.
За ходом дальнейших событий встречи следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Популярное сейчас
- Динамо - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Матч Ингулец – Заря снова остановили. Команды успели сыграть первый тайм
- Зеленский назвал потери Украины в войне
- Кварцяный - об одном из владельцев клуба УПЛ: Его развели. Ему подсунули левых футболистов
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку