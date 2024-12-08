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Помог угловой. Динамо открыло счет в матче против Александрии - ВИДЕО

Премьер-лига
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Не слишком удачно сыграли "горожане" при подаче

Помог угловой. Динамо открыло счет в матче против Александрии - ВИДЕО

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

UA-Футбол
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В центральном поединке 16 тура УПЛ "Динамо" и "Александрия" играют на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Счет во встрече был открыт на 36-й минуте.

Буяльский подал с углового с правого фланга, а Попов выиграл борьбу в Шабанова и пробил в ворота. Также неудачно сыграл на выходе голкипер Ермаков.

(Для просмотра видео нажмите на пост – оно автоматически включится).

Для Попова это первый гол в текущем чемпионате. В последних трех первенствах до этого он забивал по одному мячу.

За ходом дальнейших событий встречи следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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