Помог угловой. Динамо открыло счет в матче против Александрии - ВИДЕО

В центральном поединке 16 тура УПЛ "Динамо" и "Александрия" играют на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Счет во встрече был открыт на 36-й минуте.

Буяльский подал с углового с правого фланга, а Попов выиграл борьбу в Шабанова и пробил в ворота. Также неудачно сыграл на выходе голкипер Ермаков.

(Для просмотра видео нажмите на пост – оно автоматически включится).

Для Попова это первый гол в текущем чемпионате. В последних трех первенствах до этого он забивал по одному мячу.

За ходом дальнейших событий встречи следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.