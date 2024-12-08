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В концовке тайма Динамо сделало счет 2:0 в матче против Александрии – ВИДЕО
Забил лучший бомбардир
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
"Динамо" за первый тайм матча против "Александрии" в Киеве отличилось дважды в воротах соперников. После гола Дениса Попова это сделал Владислав Ванат.
На 42 минуте нападающий получил передачу от Волошина, убрал Беляева и попал в нижний левый угол.
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Для Владислава это восьмой гол в нынешнем сезоне УПЛ. По этому показателю он делит второе место в рейтинге бомбардиров с Георгием Судаковым и Артемом Бондаренко (оба – "Шахтер"). Первым идет Алексей Гуцуляк из "Полесья".
За вторым таймом следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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