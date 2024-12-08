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Матч Динамо с Александрией приостановлен

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Матч Динамо с Александрией приостановлен

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Матч "Динамо – Александрия" приостановлен.

Обновлено 19:45: отбой воздушной тревоги. Матч продолжится в 19:55

В Киеве объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы написали, что в направлении города летит вражеский дрон.

Матч Динамо с Александрией приостановлен - изображение 1

На момент приостановки матча счёт на табло был 3:0 в пользу "Динамо".

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Динамо (Киев) ФК Александрия Украинская Премьер-лига
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.12.2024 в 19:29
Зараз ахметівці завиють про злив Ротанем гри...)))
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Комментарии 4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.12.2024 в 19:29
Зараз ахметівці завиють про злив Ротанем гри...)))
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3
1
hoy (Київ)
08.12.2024 в 19:36
Краще мабуть завиють шо суддя допоміг з мозолєм
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2
2
tekutiev (донецк,Украина)
08.12.2024 в 20:12
sticker
 
0
1
tekutiev (донецк,Украина)
08.12.2024 в 20:12
кому нужна твоя александрия дырявый?лижи своему .....динамо и не ной.у ротаня это только начало.весной посыпятся
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0
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