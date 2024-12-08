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Матч Динамо с Александрией приостановлен
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Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Матч "Динамо – Александрия" приостановлен.
Обновлено 19:45: отбой воздушной тревоги. Матч продолжится в 19:55
В Киеве объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы написали, что в направлении города летит вражеский дрон.
На момент приостановки матча счёт на табло был 3:0 в пользу "Динамо".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.12.2024 в 19:29
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