Матч Динамо с Александрией приостановлен

Матч "Динамо – Александрия" приостановлен.

Обновлено 19:45: отбой воздушной тревоги. Матч продолжится в 19:55

В Киеве объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы написали, что в направлении города летит вражеский дрон.

На момент приостановки матча счёт на табло был 3:0 в пользу "Динамо".