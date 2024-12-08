В Киеве уже 3:0. Ванат оформил дубль в ворота Александрии – ВИДЕО

"Динамо" и "Александрия" проводят очный матч чемпионата Украины в Киеве. На 55 минуте "бело-синие" забили третий гол в ворота "горожан".

Михавко выдал шикарный длинный пас на забегание Михайленко, тот выиграл борьбу у Кампуша и прострелил на Ваната. Владислав в одно касание пробил Ермакова.

Нападающий оформил дубль в этом матче. В общей сложности на его счету девять голов в текущем сезоне чемпионата Украины.

Теперь Ванат вместе с Гуцуляком лидируют в рейтинге бомбардиров УПЛ – у обоих 9+2.

В 19:14 в Киеве была объявлена ​​воздушная тревога, из-за чего поединок был прерван. Следите за обновлениями в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.