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В Киеве уже 3:0. Ванат оформил дубль в ворота Александрии – ВИДЕО
Владислав подходит к лидерству в таблице бомбардиров
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" и "Александрия" проводят очный матч чемпионата Украины в Киеве. На 55 минуте "бело-синие" забили третий гол в ворота "горожан".
Михавко выдал шикарный длинный пас на забегание Михайленко, тот выиграл борьбу у Кампуша и прострелил на Ваната. Владислав в одно касание пробил Ермакова.
Нападающий оформил дубль в этом матче. В общей сложности на его счету девять голов в текущем сезоне чемпионата Украины.
Теперь Ванат вместе с Гуцуляком лидируют в рейтинге бомбардиров УПЛ – у обоих 9+2.
В 19:14 в Киеве была объявлена воздушная тревога, из-за чего поединок был прерван. Следите за обновлениями в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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