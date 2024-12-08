Защитник Руха поделился ожиданиями от второй подряд игры с Полесьем

Защитник "Руха" Ростислав Лях перед игрой 16-го тура УПЛ с "Полесьем" рассказал, как команда настраивается на противостояние.

"Во Львове с "Полесьем" команда продемонстрировала неплохую игру. Возможно, в конце второго тайма мы несколько подсели, допускали ненужные потери и в определенный момент слишком прижались к своим воротам. Соперник этим воспользовался и забил гол, а мы, к сожалению, упустили победу. Но это футбол, поэтому надо сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Команда уже имела теоретическое занятие, где разобрала предыдущий матч. Мы внесем определенные коррективы в нашу игру и сейчас с боевым настроем готовимся к поединку в Житомире.

"Полесье" - сильная и опытная команда с квалифицированными футболистами. У житомирян хорошая скамейка запасных, поэтому у них есть игроки, которые могут выйти и усилить команду во время матча. Футболисты "Полесья" индивидуально сильные, поэтому нельзя давать им показывать свои сильные стороны и одновременно надо реализовать свои преимущества", - сказал Лях.