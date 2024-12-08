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Матч Колос - Оболонь возобновится. Известно время начала
Хоть что-то радует
Фото - ФК Колос
Матч "Колос - Оболонь" возобновится.
В Киевской области отбой воздушной тревоги. Матч между "Колосом" и "Оболонью" возобновиться в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, что команды не вышли на второй тайм из-за объявления воздушной тревоги. Счёт после первого тайма 0:0.
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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