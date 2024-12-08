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Матч Колос - Оболонь возобновится. Известно время начала

Премьер-лига

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Матч Колос - Оболонь возобновится. Известно время начала

Фото - ФК Колос

Новина українською

Матч "Колос - Оболонь" возобновится.

В Киевской области отбой воздушной тревоги. Матч между "Колосом" и "Оболонью" возобновиться в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что команды не вышли на второй тайм из-за объявления воздушной тревоги. Счёт после первого тайма 0:0.

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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