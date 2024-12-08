Матч Колос - Оболонь возобновится. Известно время начала

Матч "Колос - Оболонь" возобновится.

В Киевской области отбой воздушной тревоги. Матч между "Колосом" и "Оболонью" возобновиться в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что команды не вышли на второй тайм из-за объявления воздушной тревоги. Счёт после первого тайма 0:0.

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.