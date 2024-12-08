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Гол Попова и дубль Ваната. Динамо – Александрия 3:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

Разгром прямого конкурента за чемпионство

Гол Попова и дубль Ваната. Динамо – Александрия 3:0. Видео голов и обзор матча

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

UA-Футбол
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В поединке 16 тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" дома принимало "Александрию". Киевляне победили со счётом 3:0.

К концу первого тайма они отличились дважды: сначала Денис Попов после подачи с углового, далее – Владислав Ванат благодаря индивидуальным действиям. На старте второго тайма нападающий еще и дубль оформил.

Матч был прерван из-за воздушной тревоги, вызванной угрозой атаки со стороны армии РФ. После нее команды сыграли еще ориентировочно 35 минут интенсивного футбола, но голов не забили.

Чемпионат Украины, 16 тур

"Динамо" – "Александрия" 3:0

Голы: Попов 36, Ванат 42, 55

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Динамо (Киев) ФК Александрия Денис Попов Владислав Ванат
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Комментарии
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kapost (Винница)
08.12.2024 в 21:37
Рівень ЧУ... Дно Ліги Європи громить свого "конкурента".
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Комментарии 1
kapost (Винница)
08.12.2024 в 21:37
Рівень ЧУ... Дно Ліги Європи громить свого "конкурента".
Ответить
1
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