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Гол Попова и дубль Ваната. Динамо – Александрия 3:0. Видео голов и обзор матча
Разгром прямого конкурента за чемпионство
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
В поединке 16 тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" дома принимало "Александрию". Киевляне победили со счётом 3:0.
К концу первого тайма они отличились дважды: сначала Денис Попов после подачи с углового, далее – Владислав Ванат благодаря индивидуальным действиям. На старте второго тайма нападающий еще и дубль оформил.
Матч был прерван из-за воздушной тревоги, вызванной угрозой атаки со стороны армии РФ. После нее команды сыграли еще ориентировочно 35 минут интенсивного футбола, но голов не забили.
Чемпионат Украины, 16 тур
Голы: Попов 36, Ванат 42, 55
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