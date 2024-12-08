Шовковский: Не реализовали моменты, которые были с Колосом. Сегодня было лучше. Нельзя что-либо прогнозировать. Это не математика

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал результат матча с "Александрией".

“Это очень важная победа. Мы готовились к этой игре. Плюс у нас было на день больше для подготовки. Раньше мы играли через два дня на третий, а сейчас через три на четвертый.

Мы не реализовали моменты, которые были в матче с "Колосом". Сегодня с этим было гораздо лучше. Мы всегда работаем над этим. Иногда что-то получается, иногда нет. Это футбол. Здесь нельзя что-либо прогнозировать. Это не математика. У наших соперников есть свои задачи”.