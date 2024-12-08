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Шовковский: Не реализовали моменты, которые были с Колосом. Сегодня было лучше. Нельзя что-либо прогнозировать. Это не математика
Наставник киевлян – о разгроме горожан
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал результат матча с "Александрией".
“Это очень важная победа. Мы готовились к этой игре. Плюс у нас было на день больше для подготовки. Раньше мы играли через два дня на третий, а сейчас через три на четвертый.
Мы не реализовали моменты, которые были в матче с "Колосом". Сегодня с этим было гораздо лучше. Мы всегда работаем над этим. Иногда что-то получается, иногда нет. Это футбол. Здесь нельзя что-либо прогнозировать. Это не математика. У наших соперников есть свои задачи”.
“Я рад, что Ванат сегодня забил. Был бы рад, если бы забили другие игроки. Для меня важнее всего команда, но и индивидуальным успехам футболистов мы тоже рады. Я хочу, чтобы каждый игрок совершенствовался. Как и команда.
Какие коррективы сделали после первого матча? Вы сами можете посмотреть, проанализировать и сделать выводы. Об этом я говорить никогда не буду.
Шапаренко болел, сейчас чувствует себя лучше. Планировали сегодня его выпустить, но, как говорится, если хотите рассмешить Бога, расскажите о своих планах на будущее. Почти все замены, которые мы произвели, были вынужденными”, – заявил тренер.
"Динамо" набирает 40 очков и единолично лидирует в таблице.
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