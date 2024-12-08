Буяльский: Тревога никак не отразилась. Счет уже был 3:0. Мы иначе начинали атаки

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал победу над "Александрией".

“Тревога никак не повлияла. Счет уже был 3:0. Просто немного потеряли концентрацию, потому что не успели размяться и не разбегались. Мы несколько иначе приступали к нашим атакам. Неплохо разобрали соперника. Вышло все из того, о чем мы договаривались”.

“Какие моменты были ключевыми? Наверное, каждый момент. Каждое единоборство и передачи были ключевыми. Забитые голы дают уверенность команде и игрокам. Удалось реализовать тактические планы на игру.

Я бы не сказал, что погодные условия влияют на игру. Наше поле находится в идеальном состоянии. Спасибо агрономам за такой газон в декабре”, – заявил футболист.