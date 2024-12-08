Кривбасс объявил о планах на зимние сборы - страна и спарринг-партнеры

По предварительной информации, "Кривбасс" планирует провести зимние учебно-тренировочные сборы в Испании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что сейчас продолжаются переговоры. Согласно предварительным договоренностям, "Кривбасс" сыграет контрольные матчи с эстонской "Левадией", шведским "Кальмаром" и словенской "Олимпией" Любляна.

Напомним, в этом году зимние сборы "красно-белые" также провели в Испании. 14-го декабря команда сыграет последний матч в 2024-м году. В рамках 17-го тура УПЛ криворожане будут принимать "Карпаты".