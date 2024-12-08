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¡Adiós, entrenador! Источник сообщил, что Карраско попрощался с ЛНЗ

Премьер-лига

Ранее появлялась информация о вероятном увольнении в ближайшее время

¡Adiós, entrenador! Источник сообщил, что Карраско попрощался с ЛНЗ

fc-lnz.com

Новина українською

Согласно инсайду Zorya Londonsk, испанский специалист покинул свой пост в черкасском клубе. Сегодня он уже попрощался с командой. К зимнему перерыву "фиалки" сыграют один матч против "Александрии" (14 декабря).

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В субботу "фиолетовые" проиграли в гостях одному из аутсайдеров УПЛ – "Левому Берегу" (1:3). Похоже, поражение от коллектива, который летом неожиданно присоединился к участникам Премьер-лиги, стало последней каплей.

ЛНЗ проиграл 4 встречи подряд и опустился на 10-ю позицию (18 баллов). Команда уступила в семи из последних девяти поединков и вылетела в ⅛ финала Кубка Украины от перволиговой "Виктории".

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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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kos1404 (Черкассы)
08.12.2024 в 23:33
Время возвращать Дулуба.
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Комментарии 1
kos1404 (Черкассы)
08.12.2024 в 23:33
Время возвращать Дулуба.
Ответить
1
0

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