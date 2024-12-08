¡Adiós, entrenador! Источник сообщил, что Карраско попрощался с ЛНЗ

Согласно инсайду Zorya Londonsk, испанский специалист покинул свой пост в черкасском клубе. Сегодня он уже попрощался с командой. К зимнему перерыву "фиалки" сыграют один матч против "Александрии" (14 декабря).

В субботу "фиолетовые" проиграли в гостях одному из аутсайдеров УПЛ – "Левому Берегу" (1:3). Похоже, поражение от коллектива, который летом неожиданно присоединился к участникам Премьер-лиги, стало последней каплей.

ЛНЗ проиграл 4 встречи подряд и опустился на 10-ю позицию (18 баллов). Команда уступила в семи из последних девяти поединков и вылетела в ⅛ финала Кубка Украины от перволиговой "Виктории".