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¡Adiós, entrenador! Источник сообщил, что Карраско попрощался с ЛНЗ
Ранее появлялась информация о вероятном увольнении в ближайшее время
fc-lnz.com
Согласно инсайду Zorya Londonsk, испанский специалист покинул свой пост в черкасском клубе. Сегодня он уже попрощался с командой. К зимнему перерыву "фиалки" сыграют один матч против "Александрии" (14 декабря).
В субботу "фиолетовые" проиграли в гостях одному из аутсайдеров УПЛ – "Левому Берегу" (1:3). Похоже, поражение от коллектива, который летом неожиданно присоединился к участникам Премьер-лиги, стало последней каплей.
ЛНЗ проиграл 4 встречи подряд и опустился на 10-ю позицию (18 баллов). Команда уступила в семи из последних девяти поединков и вылетела в ⅛ финала Кубка Украины от перволиговой "Виктории".
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