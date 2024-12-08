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Вышел с капитанской повязкой. Сидорчук отыграл очередной матч в Бельгии

Премьер-лига

К сожалению, результат не радует

Вышел с капитанской повязкой. Сидорчук отыграл очередной матч в Бельгии

Фото: Вестерло

Новина українською

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук принял участие в матче 17-го тура Лиги Жупиле против "Дендера" (0:1). Украинец вышел в стартовом составе в роли капитана команды.

Сергей отыграл 85 минут, после чего был заменен. Статистический портал Sofascore оценил игру полузащитника в довольно высокие 7,3 баллов.

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В этом сезоне Сидорчук сыграл 7 матчей за "Вестерло". Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до середины 2026-го года.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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