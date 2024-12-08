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Защитник Полесья Матич оценил первый матч с Рухом и поделился ожиданиями от второго
Команды будут играть во второй раз подряд
Фото: Полісся
Защитник "Полесья" Матей Матич поделился впечатлениями от спаренных матчей с "Рухом". В среду, 4-го декабря, команды сыграли вничью (1:1) в перенесенном поединке 1-го тура УПЛ. Теперь житомиряне и львовяне встретятся снова - в рамках 16-го тура.
- Нет такого ощущения, что это какой-то кубковый матч? В среду сыграли первый матч, а сейчас ответный матч?
- Можно так сказать, но только из-за интенсивности, в основном физической. Потому что между поединками не слишком много времени. Но смысл игры конечно иной. Ты мыслишь иначе, ведь чемпионат длительный, и каждая игра имеет значение. Мы хотим выигрывать каждый поединок. Но если брать чисто по интенсивности, то да.
- А "Рух" вас вообще чем-то удивил?
- Я думаю, что нет, потому что мы хорошо подготовились. Просто нам надо было лучше выполнить наш план на игру.
- В матче с "Рухом" вы использовали новую формацию, то есть сыграли 3-5-2. Насколько она является для вас комфортной?
- Я считаю, что мы быстро успели перестроиться, поэтому мы хорошо справились. Мне лично было комфортно, я привык играть слева. Поэтому, для меня это не является проблемой. Так что все хорошо.
- Опять игра с "Рухом", она уже будет дома. В Житомире она будет не менее легкой?
- Я думаю, что это будет снова тяжелая игра, потому что "Рух" очень хорошая команда. Но на домашнем поле, с родными болельщиками, с их поддержкой, я думаю, что мы победим.
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