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Ротань: Не должны реагировать как "все пропало". Мы обладаем менталитетом маленькой команды

Премьер-лига

Наставник горожан – о встрече с киевлянами

Ротань: Не должны реагировать как "все пропало". Мы обладаем менталитетом маленькой команды

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение "Динамо" (0:3) в 16-м туре УПЛ.

"Неприятно всегда проигрывать, но думаю, что поражения всегда учат новому, поэтому мы не должны на это реагировать как "все пропало". Если брать игру в целом, то вместо того чтобы быть впереди, мы пропустили нелогичный гол.

Я ребятам сказал, что мы обладаем менталитетом маленькой команды. Игра вернулась не в то русло, мы начали проигрывать и наступила какая-то агония, мы начали пренебрегать своими принципами”.

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“Мы перед двумя играми предупреждали ребят, что “Динамо” сильно в контригре, что мы не должны оставлять им свободные зоны, мы должны быть более агрессивными, следить за этим и принимать решения те, которые мы тренируем на тренировках, делать большинство, смотреть на пространство, куда направлять. Грубо говоря – не придумывать себе нелогичные передачи.

Когда "Динамо" начало выигрывать, концовка 1-го тайма нам не удалась. Ничего ужасного. Нам эта игра пойдет на пользу. Мы должны сделать выводы и смотреть дальше", – считает наставник.

"Горожане" впервые проиграли в этом сезоне.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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