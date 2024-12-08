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Ротань: Не должны реагировать как "все пропало". Мы обладаем менталитетом маленькой команды
Наставник горожан – о встрече с киевлянами
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение "Динамо" (0:3) в 16-м туре УПЛ.
"Неприятно всегда проигрывать, но думаю, что поражения всегда учат новому, поэтому мы не должны на это реагировать как "все пропало". Если брать игру в целом, то вместо того чтобы быть впереди, мы пропустили нелогичный гол.
Я ребятам сказал, что мы обладаем менталитетом маленькой команды. Игра вернулась не в то русло, мы начали проигрывать и наступила какая-то агония, мы начали пренебрегать своими принципами”.
“Мы перед двумя играми предупреждали ребят, что “Динамо” сильно в контригре, что мы не должны оставлять им свободные зоны, мы должны быть более агрессивными, следить за этим и принимать решения те, которые мы тренируем на тренировках, делать большинство, смотреть на пространство, куда направлять. Грубо говоря – не придумывать себе нелогичные передачи.
Когда "Динамо" начало выигрывать, концовка 1-го тайма нам не удалась. Ничего ужасного. Нам эта игра пойдет на пользу. Мы должны сделать выводы и смотреть дальше", – считает наставник.
"Горожане" впервые проиграли в этом сезоне.
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