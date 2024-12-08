Ротань: Не должны реагировать как "все пропало". Мы обладаем менталитетом маленькой команды

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение "Динамо" (0:3) в 16-м туре УПЛ.

"Неприятно всегда проигрывать, но думаю, что поражения всегда учат новому, поэтому мы не должны на это реагировать как "все пропало". Если брать игру в целом, то вместо того чтобы быть впереди, мы пропустили нелогичный гол.

Я ребятам сказал, что мы обладаем менталитетом маленькой команды. Игра вернулась не в то русло, мы начали проигрывать и наступила какая-то агония, мы начали пренебрегать своими принципами”.