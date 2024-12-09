СМИ: Полесье близко к подписанию легионера

"Полесье" близко к подписанию легионера. Как сообщают израильские СМИ, в частности, Sport 5, житомирский клуб договорился о переходе 25-летнего капитана иерусалимского "Хапоэля" Офека Битона за 500 тысяч евро - клаусулу, прописанную в контракте игрока. One сообщает о контракте с новым клубом на три года.

Битон выступает за иерусалимский "Хапоэль" с 2022-го года, куда перешел из тель-авивского "Хапоэля". В предыдущем сезоне на его счету в лиге четыре гола и пять ассистов, в нынешнем - один ассист. Он играет в центре поля, на позиции центрального атакующего полузащитника, а иногда - на флангах или в центре атаки.

Его команда завершила предыдущий сезон седьмой в израильской лиге, а ныне идет восьмой.

Следует отметить заявление Sport 5 о предложениях по нему в январе от молдовского "Шерифа" и летом - от венского "Рапида". Тогда договориться не удалось.