  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Полесье близко к подписанию легионера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Полесье близко к подписанию легионера

Премьер-лига

Из израильской лиги

СМИ: Полесье близко к подписанию легионера

Фото - ФК Полісся

Новина українською
"Полесье" близко к подписанию легионера. Как сообщают израильские СМИ, в частности, Sport 5, житомирский клуб договорился о переходе 25-летнего капитана иерусалимского "Хапоэля" Офека Битона за 500 тысяч евро - клаусулу, прописанную в контракте игрока. One сообщает о контракте с новым клубом на три года.

Битон выступает за иерусалимский "Хапоэль" с 2022-го года, куда перешел из тель-авивского "Хапоэля". В предыдущем сезоне на его счету в лиге четыре гола и пять ассистов, в нынешнем - один ассист. Он играет в центре поля, на позиции центрального атакующего полузащитника, а иногда - на флангах или в центре атаки.

Его команда завершила предыдущий сезон седьмой в израильской лиге, а ныне идет восьмой.

Следует отметить заявление Sport 5 о предложениях по нему в январе от молдовского "Шерифа" и летом - от венского "Рапида". Тогда договориться не удалось.

По теме
yellow-arrow
Полесье – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ
yellow-arrow
Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Зинченко vs Миколенко и дерби Манчестера. Расписание футбола на 9 – 15 декабря
yellow-arrow
Ротань: Не должны реагировать как "все пропало". Мы обладаем менталитетом маленькой команды
Украинская Премьер-лига Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport 5
Опубликовал: Леон Вургафт
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости