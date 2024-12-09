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СМИ: Полесье близко к подписанию легионера
Из израильской лиги
Фото - ФК Полісся
"Полесье" близко к подписанию легионера. Как сообщают израильские СМИ, в частности, Sport 5, житомирский клуб договорился о переходе 25-летнего капитана иерусалимского "Хапоэля" Офека Битона за 500 тысяч евро - клаусулу, прописанную в контракте игрока. One сообщает о контракте с новым клубом на три года. Битон выступает за иерусалимский "Хапоэль" с 2022-го года, куда перешел из тель-авивского "Хапоэля". В предыдущем сезоне на его счету в лиге четыре гола и пять ассистов, в нынешнем - один ассист. Он играет в центре поля, на позиции центрального атакующего полузащитника, а иногда - на флангах или в центре атаки. Его команда завершила предыдущий сезон седьмой в израильской лиге, а ныне идет восьмой. Следует отметить заявление Sport 5 о предложениях по нему в январе от молдовского "Шерифа" и летом - от венского "Рапида". Тогда договориться не удалось.
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Источник:Sport 5
Опубликовал: Леон Вургафт
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