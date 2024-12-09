Шовковский: В каждом матче Лиги Европы мы будем выходить и играть исключительно на победу

Александр Шовковский выступил на пресс-конференции после поединка с "Александрией".

"Вы видели в конце, что все наши замены были вынужденными. Игроки просили их заменить. Есть нагрузка на футболистов, как и усталость. Хотим мы или нет – это факт. Мы не можем его отвергать. С одной стороны, мы разочарованы тем, что взяли один пункт на выезде, но с другой стороны, игра в Киеве показала, что мы были в одинаковых условиях. Просто игра была другой.

В каждом матче Лиги Европы мы будем выходить и играть исключительно на победу. Могут быть разные обстоятельства и ситуации, стратегия и тактика на матчи могут отличаться”.