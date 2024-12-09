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Шовковский: В каждом матче Лиги Европы мы будем выходить и играть исключительно на победу
Тренер киевлян ответил на вопросы журналистов
Фото: Динамо
Александр Шовковский выступил на пресс-конференции после поединка с "Александрией".
"Вы видели в конце, что все наши замены были вынужденными. Игроки просили их заменить. Есть нагрузка на футболистов, как и усталость. Хотим мы или нет – это факт. Мы не можем его отвергать. С одной стороны, мы разочарованы тем, что взяли один пункт на выезде, но с другой стороны, игра в Киеве показала, что мы были в одинаковых условиях. Просто игра была другой.
В каждом матче Лиги Европы мы будем выходить и играть исключительно на победу. Могут быть разные обстоятельства и ситуации, стратегия и тактика на матчи могут отличаться”.
“У Шапаренко небольшие осложнения. Надеемся, что врачи позволят ему играть, но рисковать футболистом мы тоже не хотим. Понимаем, что здоровье имеет огромное значение. Очень надеюсь, что вскоре Шапаренко будет готов. Как и Пихаленок.
Мы отрабатываем много нюансов в тренировочном процессе. Как в обороне, так и в атаке. В последнее время нам это не удавалось. Сделали коррективы и сыграли свою роль. Реализация была на высоком уровне. Это то, чего нам не хватало в матче с "Колосом". Да, где-то не хватало эмоций или свежести, но у нас были моменты, чтобы выигрывать. Подвела реализация”, – отметил специалист.
12 декабря "Динамо" будет играть на выезде с "Реал Сосьедадом".
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