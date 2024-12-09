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Караваев: Как-то посчитали, что не забивали после стандартов около года. Посмеялись
Игрок киевлян ответил на вопросы журналистов
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал победу над "Александрией".
“По двум матчам видно, что у "Александрии" очень сильная тренерская работа. Лично знаю и Ротаня, и Кравченко. То, как они разбирают игры – это очень сильно. В первом матче соперник прессинговал. Во втором мы сыграли по-другому. Больше бежали за спину в зоны, поэтому и появлялось много моментов. А осторожное начало в двух матчах... Играли две лидирующие команды. Никто не хотел терять очки. Но многое решает первый гол. Когда ты забиваешь и игра идет, то остановить уже сложно".
“Мы уделяем стандартам внимание. Как-то посчитали, что не забивали после стандартов около года. Посмеялись. Но если ты постоянно это тренируешь, оно должно прийти. Мы знаем, что у нас насыщенный график. У нас 25 игроков, и все должны быть готовы. Идет постоянная ротация. Все игроки в тонусе.
До нового года осталось где-то три игры. Усталость скапливается, но мы привыкли к такому графику. На некоторых игроках это сказывается. Но у нас большой состав, можем заменить друг друга”, – заявил футболист.
Караваев появился на поле на 72-й минуте.
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