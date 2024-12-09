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Шандрук: Нельзя перечеркнуть одним поражением ту работу, которая была проделана. Если бы мы реализовали моменты – по-другому сложилось бы
Наставник ровенской команды – об окончании беспроигрышной серии
Фото: НК "Верес"
Тренер "Вереса" Олег Шандрук убежден, что разгром от "Карпат" – не причина обесценивать результаты предыдущих встреч.
“Я хочу подчеркнуть, что нельзя перечеркнуть одним поражением ту работу, которая была проделана до этого. Как тренер, я понимал, что серия рано или поздно закончится. Я не ожидал, что с таким большим счетом, но это поражение в любом случае. Снова подчеркну, что очень важно то, как мы будем выглядеть после этого поражения.
Голы – всегда следствие ошибок. У нас были ошибки. Я сказал на пресс-конференции, что проиграли начало игры. Небольшие детали – они всегда ключевые”.
“Несмотря на то, что мы говорили о важном начале, я чувствовал с самого начала, что будет важно, как мы проведем первые 15 минут. К сожалению, мы допустили несколько ошибок. Мы не были столь агрессивны в первые 15 минут, как "Карпаты". Это вылилось в 2 пропущенных мяча.
Хотя и у нас несколько моментов было неплохих в этот отрезок, у Луана был хороший момент. Если бы мы реализовали – возможно, по-другому сложилось бы. Но это уже история”, – заявил тренер.
До зимнего перерыва "народной команде" остается сыграть против "Динамо".
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