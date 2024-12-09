Шандрук: Нельзя перечеркнуть одним поражением ту работу, которая была проделана. Если бы мы реализовали моменты – по-другому сложилось бы

Тренер "Вереса" Олег Шандрук убежден, что разгром от "Карпат" – не причина обесценивать результаты предыдущих встреч.

“Я хочу подчеркнуть, что нельзя перечеркнуть одним поражением ту работу, которая была проделана до этого. Как тренер, я понимал, что серия рано или поздно закончится. Я не ожидал, что с таким большим счетом, но это поражение в любом случае. Снова подчеркну, что очень важно то, как мы будем выглядеть после этого поражения.

Голы – всегда следствие ошибок. У нас были ошибки. Я сказал на пресс-конференции, что проиграли начало игры. Небольшие детали – они всегда ключевые”.